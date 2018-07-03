2 года назад Кинтеро торчал в четвертой лиге Франции. Теперь он разносит ЧМ и тащит Колумбию

В 1990-е колумбийский Медельин, где орудовал Пабло Эскобар, считался одним из опаснейших городов планеты. Самые лютые убийства, массовые разборки со стрельбой и таинственные похищения проходили в 13-й коммуне Сан-Хавьер – банда Эскобара наплевала на законы, захватила район и превратила свою территорию в адское пекло.

Но жизнь никогда не останавливается, даже в таких местах строятся семьи и рождаются дети. Хуан Кинтеро появился на свет в 1993-м – в этом же году Эскобара прикончил спецназовский снайпер. Наркокартель прекратил существование, но борьба с кокаиновыми группировками в стране продолжилась.

Чтобы заработать денег на существование семьи, Хайме Кинтеро забросил полупрофессиональный футбол и отправился в армию – правительство неплохо платило тем, кто на их стороне боролся с распространителями наркоты. Кинтеро-старшего забросили на 200 километров севернее от Медельина, но уже через несколько дней отправили семье шокирующие новости: кормилец пропал без вести.

Хуану было всего два года, поэтому об отце он ничего не помнит – только бесконечные попытки мамы и тети добиться хоть какой-то конкретики. За 22 года поисков правды женщины узнали две версии произошедшего. Первая – Хайме словили за употреблением наркотиков и отправили обратно в Медельин на автобусе. Вторая – Кинтеро подрался с офицером и полетел в родной город на самолете. Обе теории не облегчили жизнь, потому что дома Хайме так и не появился.

Кинтеро-младший унаследовал от отца любовь к футболу и в 11 попал в академию «Энвигадо» – там же начинали Хамес Родригес и Фредди Гуарин. Парень сильно выделялся характером, который сформировался на беспощадных улицах Сан-Хавьера. В перерыве одного из матчей напористый Хуан убедил тренера перейти на другую схему и выиграл матч, оформив дубль во втором тайме.

В 18 его забрал один из самых титулованных клубов Колумбии «Атлетико Насьональ», в 19 – «Пескара», в 20 – «Порту». Движение вверх должно было продолжиться после ЧМ-2014 в «Арсенале», но Хулен Лопетеги не отпустил плеймейкера из команды. Кинтеро скис и потерял страсть к футболу.

В «Порту» быстро заметили изменения. Футболист больше не выкладывался на максимум, растерял форму и даже отдаленно не напоминал человека, способного заменить Хамеса Родригеса, которого купил мадридский «Реал». В 2015-м Кинтеро отдали в аренду «Ренну», но во Франции жаловались, что Хуан не способен интенсивно отработать даже 20 минут матча. Пока Усман Дембеле привлекал топ-клубы, колумбиец прозябал в дубле в четвертой французской лиге.

Хуану было интереснее тусить со звездой реггетона Малумой и снимать видео для канала певца с миллиардом просмотров. «Это был сложный жизненный период, не люблю о нем говорить. Тогда я поступал неправильно», – вспоминает игрок. Карьеру спасло возвращение в Колумбию. В «Индепендьенте» из родного Медельина он получил игровую практику и эмоциональную поддержку от соотечественников.

Финальная часть реанимации произошла в «Ривер Плейте». С января Кинтеро так внушительно выступал за аргентинский клуб, что в марте получил первый за 2,5 года вызов в национальную сборную. Хуан с пенальти забил решающий мяч в товарняке с французами и попал в окончательную заявку на ЧМ, хотя не сыграл ни одного матча в квалификации.

В России подъем продолжился. Из-за мышечных проблем Хамеса Кинтеро вышел в старте на игру с Японией и изумительно исполнил штрафной в стиле Роналдиньо. В следующей игре уже вместе с Хамесом Хуан раскатал Польшу, отметившись ассистом на Радамеля Фалькао. Сенегал пострадал от его точной подачи с углового на Йерри Мину – в каждом матче ЧМ Кинтеро делает разницу.

Хуан по-прежнему принадлежит «Порту». «Драконы» не списывали колумбийца со счетов и после турнира наверняка наварятся на 25-летнем футболисте – пять лет назад клуб прописал в контракте сумму отступных в 40 миллионов евро. После мощных перфомансов на стадионах России за полузащитником голодным взглядом наблюдают скауты «Реала» и «Тоттенхема», но самого футболиста это сейчас мало волнует.

Хуан КинтероGetty Images

В интервью после игры с Сенегалом Кинтеро рассказал, что для него действительно важно: «Это все для людей из 13-й коммуны. Я их очень сильно люблю и надеюсь, показал, что Сан-Хавьер связан не только с плохими вещами». В Медельине он дважды полюбил футбол и теперь хочет подарить радость тем, кому выпало жить в одном из самых криминальных городов мира.

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