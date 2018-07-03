«Катюша» в московском метро и индийский «Ручеек» в Ростове. 19-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: поезд Москва – Санкт-Петербург

Обычно болельщики бродят возле стадиона еще парочку часов: когда покидаешь медиатрибуну, то натыкаешься на фанатов, не желающих ехать в центр. После матча с испанцами все оказалось наоборот. Экстратаймы и пенальти спутали мои планы – текст пришлось писать в скоростном режиме Мбаппе из матча с Аргентиной. До поезда меня отделяли каких-то два часа, материал и дорога до вокзала.

Меня пугала возможность встрять в гуще фанатов, заливающих радость прямо у стадиона, и опоздать на поезд. Но все рассосались невероятно быстро, болельщики поскорее покинули арену: кто-то рванул в центр, кто-то в ближайший паб, кто-то к друзьям.

О великой победе я вспомнил только в метро – мужики в красной джерси затянули «Катюшу». Подпевали все, даже бабули, которые явно ехали не с матча.

От песен людей опять отвлек футбол. В каждый вагон напичкали по несколько телеков – на них Модрич и Ракитич четвертовали Данию. Народ увлеченно смотрел на «шахматных», которые, к удивлению некоторых дам, были в тот вечер черными.

Марио Манджукич, Хорватия – Дания, ЧМ-2018Getty Images

«Дальше французы, с ними будет еще тяжелее», – мужик хотел похвастаться перед женой знанием сетки.

«Вообще-то хорваты или датчане. Французы в другой половине и играют с Уругваем», – поправил дядя, подслушавший разговор. И оба посмеялись: какая разница, разбираешься ли ты в футболе, когда твоя сборная побеждает? Команда подарила счастье даже тем, кто вспоминает про нее раз в два года.

Все эмоции болельщики оставили на стадионе – поезд быстро наполнился и также стремительно уснул. В моем вагоне никто не пел и не пил: через 10 минут после отправления все двери в купе защелкнулись. Но мне не спалось – за восемь часов я так и не сомкнул глаз. В подсознании все еще крутились спасения Акинфеева, дьявольски уверенный взгляд Черчесова и кадры плачущих испанцев на фоне ликующих русских. В вагоне было смертельно тихо, но на душе пылало счастье и танцевал карнавал.

Локация: Ростов-на-Дону

Ростов – обалденный, теплый и уютный. Из девяти городов ЧМ, в которых я был, здесь самая понятная логистика – вход здесь, тот вход тут, а медиа запускают вон там. Этого не хватает многим аренам и многим городам с их заборами, которые огораживают людей непонятно от чего.

На плей-офф во всех регионах чувствуется, что уехала минимум половина болельщиков – ажиотаж спадает, масштабный ивент превращается в рутину. Японцев в России было значительно больше – в одной только Казани журналистов из Азии прилетело 1500 человек.

Мост к «Ростов-Арене» – главная фан-зона. Внизу видно, как мочат ножки туристы (купаться запрещено, да и в такой грязной воде не очень хочется).

А еще тут больше аттракционов, чем перед стадионом. Какая-то бабушка фотографировалась с бельгийцем в маске черта – правда, потом он подозрительно кричал «Россия, Россия» без акцента.

На самом мосту пахло благовониями, а женщина в сари устроили болливудский «Ручеек», сквозь который просачивались болельщики.

На Дону самураи навалились массой и превзошли бельгийцев – и на улицах в день игры, и перед ареной, и на стадионе. В матче с Тунисом в Москве «красных дьяволов» было слышно, они пели Freed from Desire, улюлюкали столичному дождю и радовались забитым мячам. На 1/8 их гимн прошел почти в тишине, на забросах с флангов больше вздыхали японцы, а первым скандированием в матче было «Рос-си-я! Рос-си-я!» Полнейшее поражение на трибунах.

Бельгия была техничнее и быстрее, хотя с азиатскими сборными это всегда тяжело. За полчаса все стандарты «дьяволов» находили бритую голову Компани, как будто для этого Мартинес ждал травмированного защитника. Плюс у них был зверь Лукаку, который мощнее любого соперника в штрафной – Ром пробил даже в окружении троих, а минут 10 спустя не заметил доходягу Йосиду.

Стадиону было все равно, за кого болеть, поэтому гол Харагути и штангу Азара (разница – в пару минут) болелы встретили одинаковым вздохом. На шлепке Инуи – человека, чья фамилия одинаково читается и вверх ногами – зрители заорали вдвое сильнее. От тычка Вертонгена ничего не изменилось, мохнатая голова Феллайни вспенила трибуны вторым голом, а при решающем ударе Шадли врубили Freed from Desire – победную песню «дьяволов».

Странно, что при таком фейерверке Бельгии зрители не аплодировали победителям, а массово потянулись с мест. Это не было неуважением к лучшим или презрением к Японии – людям завтра на работу. Люди не видели объятий Куртуа с родителями, хлопков по спинам бельгийцев от Тьерри Анри, слез Инуи и других японцев.

В Ростов возвращается обычная жизнь. Спасибо ЧМ за то, что показал: она может быть другой. Только донским это не слишком интересно.

Опилки в Казани и русское спасибо в Лондоне. 17-й день ЧМ своими глазами

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