Неймар – о поведении мексиканцев: «Они слишком много говорят, но теперь едут домой»

Звезда сборной Бразилии Неймар прокомментировал критику в его адрес после столкновения с защитником сборной Мексики Мигелем Лаюном.

«Они наступили на меня, это было нечестно. Этого нельзя делать. Они слишком много говорят, но теперь едут домой», – приводит слова Неймара ESPN со ссылкой на TV Globo.

Бразилия выиграла у Мексики со счетом 2:0. Неймар забил гол и оформил голевую передачу.

В следующем раунде Бразилия сыграет со сборной Бельгии. Матч пройдет 6 июля.

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