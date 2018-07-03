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Неймар – о поведении мексиканцев: «Они слишком много говорят, но теперь едут домой»

Неймар – о поведении мексиканцев: «Они слишком много говорят, но теперь едут домой»
Eurosport

1 час назад

Включил альфа-поведение.

Звезда сборной Бразилии Неймар прокомментировал критику в его адрес после столкновения с защитником сборной Мексики Мигелем Лаюном.

«Они наступили на меня, это было нечестно. Этого нельзя делать. Они слишком много говорят, но теперь едут домой», – приводит слова Неймара ESPN со ссылкой на TV Globo.

  • Бразилия выиграла у Мексики со счетом 2:0. Неймар забил гол и оформил голевую передачу.
  • В следующем раунде Бразилия сыграет со сборной Бельгии. Матч пройдет 6 июля.

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