Фанаты в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

Болельщики сборной России в кокошниках, которые попали в объектив камеры во время первого дополнительного тайма игры с Испанией, рассказали, что волшебным образом помогает побеждать.

«В последний час разрывается телефон. Все нас видели – и в Европе, и в Америке. Очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догов, и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда бы мы что-то не жевали.

В кокошниках мы ходили на матч открытия, на игру Бразилии и Сербии, но там мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. В этот раз взяли хот-догов – и вот он, ключ к успеху. Сосиски, кстати, приносят победу», – сказала одна из болельщиц, Инна Каленская, в интервью телеканалу «Дождь».

Фанаты в кокошниках быстро стали мемом из-за того, что жевали хот-доги с невозмутимым видом, несмотря на напряженный матч.

Сборная России выиграла у сборной Испании по пенальти – 4:3.

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