Роберто Мартинес за одну минуту перевернул матч с Японией. Бразильцы трепещут

На 65-й минуте матча Бельгия – Япония ни один присутствовавший на «Ростов Арене» человек, будь то болельщик, футболист, стюард или член тренерского штаба, не догадывался, что на его глазах разворачивается ключевой эпизод дня. К тому моменту Бельгия безнадежно горела в два гола и думала лишь о том, как бы избежать унизительного разгрома, хотя 0:2 от Японии для одного из самых дорогих составов в мире – это и есть унижение.

Ни один человек. Кроме Роберто Мартинеса. Коуч «красных дьяволов» точно вычислил главных вредителей и убрал с поля Янника Карраско, полтора тайма в одни руки обнулявшего атаку сборной Бельгии, и Дриса Мертенса, который то опаздывал к мячу, то просто пулял издали. Двух тормозов сменили стальной боец Маруан Феллайни и вечный резервист Насер Шадли.

Роберто МартинесGetty Images

Это был поворотный момент. Не обошлось немного без чудес от Яна Вертонгена, забившего пока лучший гол плей-офф. «При счете 0:2 я уже видел нас в самолете. Я головой попытался отдать мяч в центр, а тот чудом угодил в ворота», – признался позже Ян. Спустя 9 минут после двойной замены Феллайни прыгнул выше Макото Хасэбэ в штрафной и показал мазавшему весь матч (1 удар в створ из 6) Ромелу Лукаку, как надо играть головой. Замена №1 сыграла.

Главная драма турнира развернулась на 94-й минуте. Тибо Куртуа сначала отразил опасный выстрел Кэйсуке Хонды, а затем забрал мяч после подачи углового и отдал мяч Кевину де Брёйне. Тот пустил по флангу Тома Мёнье. Бельгийский парижанин отпасовал в центр штрафной Лукаку, который совершил первое полезное действие за матч: оттянул на себя защитника и пропустил мяч. Свеженький Шадли исполнил внушительный спурт от своей штрафной в чужую и решил судьбу путевки в четвертьфинал одним касанием. Замена №2 сыграла.

Роберто Мартинес сотворил главный камбэк в плей-офф чемпионатов мира за 52 года. Тогда в последний раз какой-либо команде удалось выиграть в основное время, уступая в два гола (Португалия – КНДР – 5:3).

Гений ли он? Говорить преждевременно. Организация обороны на флангах сборной Бельгии еще долго будет являться соотечественникам в кошмарных снах. К выходу на поле Феллайни и Шадли команда легко могла гореть и в 3 гола, и тогда бы великого камбэка не было. Трудно сказать наверняка, что в первую очередь предопределило успех «красных дьяволов»: замены Мартинеса, индивидуальное мастерство или банальное превосходство в физике и габаритах над японцами.

Но свою порцию аплодисментов 44-летний испанец однозначно заслужил. Сейчас он познает те чувства, который испытывал Станислав Черчесов пару недель назад (и испытывает до сих пор):

«Все, кто дразнил Мартинеса за его замены. Я вам сочувствую».

6 июля Бельгия сразится в Казани с главным фаворитом чемпионата мира Бразилией. Лучшего матча, чтобы сбросить с себя ярмо неудачников на уровне сборных, быть не может.

Бельгия – Япония – 3:2

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