Бельгия дожала Японию, чтобы выбить Бразилию. Мужики справятся с плаксами

Прошло всего 7 минут после перерыва, а бельгийцы прогорели, как барбершоп в Челябинске – казалось, 0:2 с японцами уже не отыграть. Азиатская самоотдача, бешеная дисциплина, тотальная прагматичность – все эти факторы жирно намекали, что пора сдаваться. У Бельгии не осталось ничего, кроме шока: установки Мартинеса мгновенно стерлись, а нападение упростилось до навесов на кабана Лукаку – без толку, монстра держали и прикрывали.

Безъяичность фаворитов тотально обескураживала – абсолютно непонятно, как они так резко пришли в себя. Это поколение должно было провалить второй турнир подряд, Мартинеса бы тут же вышвырнули на биржу труда, а Витселя и Карраско казнили за их космическую жадность и откровенную деградацию в Китае. Радовался бы только Наингголан – очевидно, что в инстаграме Раджи появилась бы дьявольская фотография в стиле Мауро Икарди.

Но у бельгийцев обнаружился свой сценарий. Они встряхнулись, абстрагировались от счета, а их коуч прожонглировал разумнейшей двойной заменой. Решающие голы воткнули как раз выпорхнувшие во втором тайме Феллайни и Шадли – это гениально и драматично. Такая победа гораздо ценнее, чем какие-нибудь банальные 1:0 или 2:0: «красные дьяволы» жестко прокачали командный дух, убедились, что способны на феерически экстремальные камбэки, а заодно продемонстрировали самую эстетичную, виртуозную и геометрически совершенную контратаку на этом турнире.

Насер ШадлиGetty Images

Бельгия Вильмотса напоминала толпу звезд из топ-клубов, которые чувствуют, что у них есть индивидуальные скиллы, но толком не знают, как скомпилировать их, чтобы побеждать грандов. Бельгия Мартинеса совсем другая: фламандцы стали настоящей командой, за которую хочется болеть. Во-первых, они отказались от легкой сетки и загасили англичан – уже респект и аплодисменты. Во-вторых, в критический момент не опустились до грубостей и подлостей в духе Аргентины, а чисто по-футбольному прижали японцев к воротам и методично расшатали их защиту.

Далеко не все получалось у Де Брейне, не везло Лукаку, местами тупил даже Азар, но бельгийцы все равно развили неподвластный соперникам темп и поэтому заслуженно победили. Япония была обязана додержаться до овертайма, но там ей ничего не светило – дело бы ну никак не дошло до серии пенальти.

Теперь Бельгия обязана отправить домой Бразилию. Там тоже хватает суперзвезд и полный порядок с техникой, но уже ясно, что Неймар и его селебрити не готовы к жесткому прессингу. На ЧМ в России они привыкли кататься, крутиться, ныть, страдать и биться в конвульсиях, а потом оживать после нужных судейских решений.

Эта сомнительная тактика помогает, когда соперник тебя боится, но фламандцам теперь на все плевать. Япония убила любой страх – наоборот, раскрепощенность и вера в себя поможет Бельгии очистить турнир от сборной актеров и симулянтов.

Другие реакции Павла Городницкого о ЧМ:

Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам