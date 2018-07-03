ФИФА оштрафовала РФС за нацистcкий баннер, на котором есть цифры 88

Дисциплинарная комиссия ФИФА оштрафовала Россию за появление баннера с нацисткой символикой во время матча группового этапа ЧМ с Уругваем (0:3).

По всей видимости, на баннере изобразили цифру 88, которая отсылает к нацистскому приветствию «Heil Hitler!», сообщает Yahoo.

Матч с Уругваем проходил на «Самара-Арене».

Россия поспорит за выход в полуфинал ЧМ с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.

Ранее ФИФА уже оштрафовала на турнире за баннер федерацию футбола Сербии.

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