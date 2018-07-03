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ФИФА оштрафовала РФС за нацистcкий баннер, на котором есть цифры 88
На трибунах – не без идиотов.
Дисциплинарная комиссия ФИФА оштрафовала Россию за появление баннера с нацисткой символикой во время матча группового этапа ЧМ с Уругваем (0:3).
По всей видимости, на баннере изобразили цифру 88, которая отсылает к нацистскому приветствию «Heil Hitler!», сообщает Yahoo.
- Матч с Уругваем проходил на «Самара-Арене».
- Россия поспорит за выход в полуфинал ЧМ с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.
- Ранее ФИФА уже оштрафовала на турнире за баннер федерацию футбола Сербии.
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