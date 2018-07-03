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ФИФА оштрафовала РФС за нацистcкий баннер, на котором есть цифры 88

ФИФА оштрафовала РФС за нацистcкий баннер, на котором есть цифры 88
Eurosport

1 час назадОбновлено Только что

На трибунах – не без идиотов.

Дисциплинарная комиссия ФИФА оштрафовала Россию за появление баннера с нацисткой символикой во время матча группового этапа ЧМ с Уругваем (0:3).

По всей видимости, на баннере изобразили цифру 88, которая отсылает к нацистскому приветствию «Heil Hitler!», сообщает Yahoo.

  • Матч с Уругваем проходил на «Самара-Арене».
  • Россия поспорит за выход в полуфинал ЧМ с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.
  • Ранее ФИФА уже оштрафовала на турнире за баннер федерацию футбола Сербии.

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