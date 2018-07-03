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Бельгия – первая за 48 лет команда, которая ушла с 0:2 и выиграла матч плей-офф ЧМ
Японцам стало еще обиднее.
Сборная Бельгии, обыграв Японию в матче 1/8 финала ЧМ-2018, стала первой за 48 лет командой, которой удалось уйти с 0:2 по ходу матча плей-офф и выиграть его.
Последний раз это удавалось сборной ФРГ в матче против Англии (3:2) на ЧМ-1970.
- Бельгия пропустила 2 мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.
- В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань-Арене» 6 июля.
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