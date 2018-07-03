Тренер сборной Японии: «Я просто убит результатом. Игроки были в шоке, стояли и не двигались»

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал поражение в 1/8 финала от Бельгии.

«Мы не просто хорошо сыграли, мы очень хорошо сыграли. Мы хотели победить, мы решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира.

Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: эта была неожиданность для нас. При счете 2:0 я не менял игроков, и мы очень хотели забить еще. Мы контролировали мяч и игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп – ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей своей красе.

Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того, как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно. Сам я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры.

Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на 100 процентов», – цитирует Нисино «Чемпионат».

Япония вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но не удержала даже ничью в основное время.

Решающий гол бельгийцев на 4-й добавленной минуте забил Насер Шадли.

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