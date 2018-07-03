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Матч Испания – Россия стал лидером украинского телеэфира с долей выше 20 процентов

Матч Испания – Россия стал лидером украинского телеэфира с долей выше 20 процентов
Eurosport

22 мин. назад

Даже политика бессильна.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Испанией и Россией стал лидером украинского телеэфира и показал наивысшие результаты среди всех матчей турнира.

«Доля матча по аудитории «18+» на Украине составила 23,1 процента, а в городах с населением более 50 тысяч – 25,5 процента. По аудитории «18-54» в крупных городах доля трансляции составила 21,7 процента.

Матч Испания – Россия, который закончился сенсационной победой хозяев поля, стал безоговорочным лидером своего слота по всем трем аудиториям», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Интер».

  • «Интер» получил эксклюзивные права на трансляцию ЧМ на Украине.
  • В Верховной Раде рассматривался вопрос о запрете на показ турнира, но для принятия решения не хватило голосов.
  • Россия обыграла Испанию по пенальти и впервые вышла в 1/4 финала.

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