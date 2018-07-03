«Такой матч говорит все о моей банде!» Роберто Мартинес в восторге после камбэка с Японией на ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес эмоционально отреагировал на победу команды в 1/8 финала над Японией.

«Вот как может быть на чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде!» – цитирует Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Бельгия пропустила 2 мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.

В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань-Арене» 6 июля.

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