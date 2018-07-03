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Японцы убрали за собой мусор с трибун после поражения от Бельгии. Они делали это после каждого матча

Японцы убрали за собой мусор с трибун после поражения от Бельгии. Они делали это после каждого матча
Eurosport

21 мин. назад

Респект.

Японские болельщики даже после обидного поражения в матче 1/8 финала от Бельгии не отступили от заведенной традиции и убрали за собой мусор с трибун «Ростов-Арены».

Фанаты из азиатской страны делали это после всех четырех игр на ЧМ в России (трех матчей группового этапа и одной встречи плей-офф).

  • Япония вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но уступила еще в основное время – 2:3.
  • Решающий гол бельгийцев на 4-й добавленной минуте забил Насер Шадли.

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