Getty Images

«Перестал быть игрочишкой, а стал игрочище». Кержаков пришел в комменты к Дзюбе и воспел Артема

«Перестал быть игрочишкой, а стал игрочище». Кержаков пришел в комменты к Дзюбе и воспел Артема
Eurosport

1 час назад

Заслужил.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков похвалил форварда национальной команды Артема Дзюбу за игру на ЧМ-2018.

«Ну, наконец-то перестал быть игрочишкой, а стал игрочище. Воин», – написал Кержаков в комментариях к посту Дзюбы в инстаграме.

  • Дзюба забил 3 мяча в четырех матчах ЧМ. Его гол в ворота Испании позволил сборной России перевести игру в дополнительное время.
  • В четвертьфинале Россия сыграет с Хорватией. Матч пройдет в Сочи 7 июля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Медведев: «Надеюсь, сборная расправится с Хорватией, как и я с Чоричем – 3:0»

01:45
Популярные видео
Лучшие финты и трюки недели в MLS. Там, конечно, есть Златан, а еще дерзкий вратарь
 608 просмотров3 ч
Вавринка слил Димитрову первую партию, но вовремя вспомнил, что он крутой
1 121 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться