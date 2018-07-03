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«Перестал быть игрочишкой, а стал игрочище». Кержаков пришел в комменты к Дзюбе и воспел Артема
Заслужил.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков похвалил форварда национальной команды Артема Дзюбу за игру на ЧМ-2018.
«Ну, наконец-то перестал быть игрочишкой, а стал игрочище. Воин», – написал Кержаков в комментариях к посту Дзюбы в инстаграме.
- Дзюба забил 3 мяча в четырех матчах ЧМ. Его гол в ворота Испании позволил сборной России перевести игру в дополнительное время.
- В четвертьфинале Россия сыграет с Хорватией. Матч пройдет в Сочи 7 июля.
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