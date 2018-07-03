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Ян Вертонген забил ударом с 18,6 метров. Это самый дальний гол головой в истории ЧМ
Вошел с головой в историю.
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген, забивший первый гол бельгийцев в ворота Японии в матче 1/8 финала ЧМ-2018, отметился рекордным достижением.
Футболист нанес удар головой с расстояния 18,6 метров до ворот – это самый дальний гол в истории чемпионатов мира, забитый этой частью тела.
- Бельгия пропустила два мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.
- В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань-Арене» 6 июля.
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