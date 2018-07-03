Вдова Яшина Валентина: «Акинфеев похож на Льва. Он играет без показухи»

Вдова Льва Яшина Валентина поделилась мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Это всеобщий восторг! Я восхищена нашим вратарем. Сидела вся на нервах, болела. Мне кажется, я даже никогда за Льва так не переживала, как за Игоря. Акинфеев молодец! Ведь в основном благодаря его таланту мы и выиграли. Испания, конечно, сильный соперник. Вспоминаю, как в 1964-м мы им уступили в финале чемпионата Европы. И тренерский штаб во главе с Бесковым сняли с должностей, хотя тогда заняли второе место. Не простили того, что мы проиграли даже не сборной Испании, а режиму Франко.

Теперь самое главное – попасть в полуфинал, чтобы рассчитывать на медали. Искренне желаю нашим игрокам туда пробиться. О тренере я ничего говорить не буду. Все тренеры хороши, если у них здорово играют футболисты. Черчесов подобрал хорошую команду.

Смотрела серию пенальти без каких-либо предчувствий. Просто очень надеялась на Игоря. Он много выручал и по ходу матча. Акинфеев столько мячей отбил, и все спасения такие классные! А уже последнее, когда он отбил ногой, это вообще невероятно! Я за него очень болею. Только если он не играет против московского «Динамо». Вообще я болею за всех вратарей, волнуюсь, как бы они травму ни получили. А за Игоря я особенно переживаю. Лучше него в нашей стране голкипера сейчас нет. Вообще нельзя так: сначала восторгаются, а потом несется сплошная критика. Это наша русская манера: приподнять, а затем при первой же ошибке вообще добить!

Они похожи с Львом. Причем Игорь играет без какой-либо показухи, акробатических номеров. Он просто играет на результат. Не себя показывает, а пытается принести пользу команде, выручить. Игорь, как и Лев, никогда не занимается трюкачеством», – сказала Яшина в интервью «Спорт-Экспрессу».

Акинфеев отразил 2 из 5 ударов в послематчевой серии пенальти.

Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал, Игоря признал лучшим игроком встречи.

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