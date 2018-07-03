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«Еще три игры». Кевин Де Брёйне самонадеянно напророчил Бразилии вылет от Бельгии

«Еще три игры». Де Брёйне самонадеянно напророчил Бразилии вылет от Бельгии
Eurosport

2 ч. назад

Где-то на подлете к Казани рассмеялся Неймар.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после матча 1/8 финала против Японии (3:2), выразил уверенность, что в четвертьфинале «дьяволы» обыграют Бразилию и сыграют максимальное количество матчей на турнире.

«Еще три игры», – подписал выложенную в твиттере фотографию Кевин.

  • Бельгия пропустила 2 мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.
  • Матч 1/4 финала против Бразилии пройдет на «Казань Арене» 6 июля.

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