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«Еще три игры». Кевин Де Брёйне самонадеянно напророчил Бразилии вылет от Бельгии
Где-то на подлете к Казани рассмеялся Неймар.
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после матча 1/8 финала против Японии (3:2), выразил уверенность, что в четвертьфинале «дьяволы» обыграют Бразилию и сыграют максимальное количество матчей на турнире.
«Еще три игры», – подписал выложенную в твиттере фотографию Кевин.
- Бельгия пропустила 2 мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.
- Матч 1/4 финала против Бразилии пройдет на «Казань Арене» 6 июля.
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