«Сможем найти этого парня?» Миньоле организовал поиск фаната, попросившего у него майку через баннер

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле с помощью твиттера решил найти зрителя матча с Японией, который пришел с плакатом: «Миньоле, могу я получить твою футболку?»

«Мне нужна ваша помощь. Сможем найти этого парня?» – написал Симон в соцсети и закрепил твит наверху ленты.

Бельгия пропустила от японцев два мяча за 4 минуты второго тайма, но отыгралась и победила благодаря голу Шадли на 4-й добавленной минуте.

В 1/4 финала «дьяволы» сыграют с Бразилией. Матч пройдет на «Казань Арене» 6 июля.

Миньоле пока не провел на поле в матче ЧМ ни минуты.

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