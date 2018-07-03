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Англия такая же унылая, как и на Евро-2016. Но одна крутая фишка отправит ее в финал

Англия такая же унылая, как и на Евро-2016. Но одна крутая фишка отправит ее в финал
Никита Бобылев

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Все проще, чем вы думаете.

Важность угловых и штрафных на чемпионате мира – тема, о которой высказались, кажется, все. У тренеров национальных команд нет времени построить игру в атаке, и поэтому они ставят на надежную оборону, импровизацию лидеров и элемент, который отработать проще всего – стандартные положения. Сборная Англии, по крайней мере пока, лучшая в этом компоненте. Со стандартов команда Саутгейта забила в два раза больше мячей, чем с игры (четыре против двух). Дело не в аномальной реализации: 58,6% ударов Англия нанесла после розыгрыша угловых или штрафных. Говорят, за прокачку стандартов в команде отвечает специальный тренер, ранее работавший в американском баскетболе.

Вот что конкретно сделал Саутгейт (или не Саутгейт), чтобы улучшить игру Англии на угловых.

Придумал очень много простых розыгрышей

Саугтейт ставит не на неожиданность, а на заученность и разнообразие. Англичане никогда не скрывали наработки на стандартах и тренировали их не только на закрытых сессиях, но и в товарищеских матчах. Для этой команды важнее возможность менять стратегию не на дистанции, а внутри одной игры. Идеальный пример – первый тайм против Бельгии, в котором их стратегия на угловых не повторилась ни разу.

Угловой №1

16-й номер уведет бельгийского игрока из зоны, куда ворвутся другие

16-й номер уведет бельгийского игрока из зоны, куда ворвутся другиеEurosport

Цель в том, чтобы разорвать персональную опеку бельгийцев. Четыре футболиста в одной точке. Три игрока разбегаются в разные стороны, четвертый врывается в свободную зону.

Угловой №2

В зону дальней штанги врываются три англичанина

В зону дальней штанги врываются три англичанинаEurosport

Идея такова: подать мяч в зону, где у англичан будет численное преимущество (или хотя бы равенство). В этом случае три игрока одновременно побежали на дальнюю штангу – туда и пошел навес.

Угловой №3

Рэшфорд – единственный, кто останется на месте. На него пойдет подача

Рэшфорд – единственный, кто останется на месте. На него пойдет подачаEurosport

Совсем другое начальное расположение футболистов – они выстроились в одну диагональ на большом расстоянии друг от друга. После подачи углового англичане начинают коллективное движение, цель которого – максимально облегчить удар единственному футболисту, оставшемуся на месте (Рэшфорду).

Угловой №4

Через секунду бельгиец выбьет мяч из штрафной

Через секунду бельгиец выбьет мяч из штрафнойEurosport

Научил игроков менять стратегию по ходу матча

В теории, против каждого из четырех вариантов угловых можно подобрать контрстратегию. Даже сборная Панамы поняла, как справиться с угловыми первого типа: один из центральных защитников отказался от персональной игры в пользу контроля зоны, куда теоретически побежит Стоунз. И это сработало.

Торрес играет не персонально, а закрывает центр штрафной. Он вынесет мяч

Торрес играет не персонально, а закрывает центр штрафной. Он вынесет мячEurosport

Крутизна Англии в том, что она изменяет угловые по ходу матча. Самый яркий пример – игра с Тунисом. В первом тайме тунисцы показали, как не надо играть на стандартах против англичан. Когда команда Саутгейта готовила угловой первого типа, африканцы зачем-то контролировали зоны прямо перед воротами. В результате в семи метрах от ворот образовывалась ситуация 4 на 3, которую англичане легко эксплуатировали.

Три англичанина уводят трех тунисцев, четвертый бьет

Три англичанина уводят трех тунисцев, четвертый бьетEurosport

Игрок, который стоит во вратарской, заблокирует тунисца. Кейн забьет

Игрок, который стоит во вратарской, заблокирует тунисца. Кейн забьетEurosport

Грамотно использует сильные стороны игроков и не делает глупостей

Самый крутой угловой, который разыграли англичане – первый в матче против Панамы. Стандартная задумка (все та же, из пункта 1) осложнилась двумя блоками, мешающими сдержать игрока, который врывается на свободное пространство.

Янг и Кейн блокируют по игроку, Стоунз врывается в свободное пространство

Янг и Кейн блокируют по игроку, Стоунз врывается в свободное пространствоEurosport

Эшли Янг и Харри Кейн – очень массивные футболисты. Доверить им блокировку соперников, с одной стороны, очевидное решение. С другой стороны, два года назад в сборной Англии Кейн подавал угловые. Две другие важные подобные истории – открывания Кейна на дальней штанге и использование Харри Магуайра как таргетмена при подаче штрафных. Это реалии футбола сборных: даже такая перестановка может сделать из средней команды претендента на финал.

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