Англия такая же унылая, как и на Евро-2016. Но одна крутая фишка отправит ее в финал

Важность угловых и штрафных на чемпионате мира – тема, о которой высказались, кажется, все. У тренеров национальных команд нет времени построить игру в атаке, и поэтому они ставят на надежную оборону, импровизацию лидеров и элемент, который отработать проще всего – стандартные положения. Сборная Англии, по крайней мере пока, лучшая в этом компоненте. Со стандартов команда Саутгейта забила в два раза больше мячей, чем с игры (четыре против двух). Дело не в аномальной реализации: 58,6% ударов Англия нанесла после розыгрыша угловых или штрафных. Говорят, за прокачку стандартов в команде отвечает специальный тренер, ранее работавший в американском баскетболе.

Вот что конкретно сделал Саутгейт (или не Саутгейт), чтобы улучшить игру Англии на угловых.

Придумал очень много простых розыгрышей

Саугтейт ставит не на неожиданность, а на заученность и разнообразие. Англичане никогда не скрывали наработки на стандартах и тренировали их не только на закрытых сессиях, но и в товарищеских матчах. Для этой команды важнее возможность менять стратегию не на дистанции, а внутри одной игры. Идеальный пример – первый тайм против Бельгии, в котором их стратегия на угловых не повторилась ни разу.

Угловой №1

16-й номер уведет бельгийского игрока из зоны, куда ворвутся другиеEurosport

Цель в том, чтобы разорвать персональную опеку бельгийцев. Четыре футболиста в одной точке. Три игрока разбегаются в разные стороны, четвертый врывается в свободную зону.

Угловой №2

В зону дальней штанги врываются три англичанинаEurosport

Идея такова: подать мяч в зону, где у англичан будет численное преимущество (или хотя бы равенство). В этом случае три игрока одновременно побежали на дальнюю штангу – туда и пошел навес.

Угловой №3

Рэшфорд – единственный, кто останется на месте. На него пойдет подачаEurosport

Совсем другое начальное расположение футболистов – они выстроились в одну диагональ на большом расстоянии друг от друга. После подачи углового англичане начинают коллективное движение, цель которого – максимально облегчить удар единственному футболисту, оставшемуся на месте (Рэшфорду).

Угловой №4

Через секунду бельгиец выбьет мяч из штрафнойEurosport

Научил игроков менять стратегию по ходу матча

В теории, против каждого из четырех вариантов угловых можно подобрать контрстратегию. Даже сборная Панамы поняла, как справиться с угловыми первого типа: один из центральных защитников отказался от персональной игры в пользу контроля зоны, куда теоретически побежит Стоунз. И это сработало.

Торрес играет не персонально, а закрывает центр штрафной. Он вынесет мячEurosport

Крутизна Англии в том, что она изменяет угловые по ходу матча. Самый яркий пример – игра с Тунисом. В первом тайме тунисцы показали, как не надо играть на стандартах против англичан. Когда команда Саутгейта готовила угловой первого типа, африканцы зачем-то контролировали зоны прямо перед воротами. В результате в семи метрах от ворот образовывалась ситуация 4 на 3, которую англичане легко эксплуатировали.

Три англичанина уводят трех тунисцев, четвертый бьетEurosport

Игрок, который стоит во вратарской, заблокирует тунисца. Кейн забьетEurosport

Грамотно использует сильные стороны игроков и не делает глупостей

Самый крутой угловой, который разыграли англичане – первый в матче против Панамы. Стандартная задумка (все та же, из пункта 1) осложнилась двумя блоками, мешающими сдержать игрока, который врывается на свободное пространство.

Янг и Кейн блокируют по игроку, Стоунз врывается в свободное пространствоEurosport

Эшли Янг и Харри Кейн – очень массивные футболисты. Доверить им блокировку соперников, с одной стороны, очевидное решение. С другой стороны, два года назад в сборной Англии Кейн подавал угловые. Две другие важные подобные истории – открывания Кейна на дальней штанге и использование Харри Магуайра как таргетмена при подаче штрафных. Это реалии футбола сборных: даже такая перестановка может сделать из средней команды претендента на финал.

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