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Джон Оби Микел заплатил выкуп бандитам, которые похитили его отца во время ЧМ-2018

Оби Микел заплатил выкуп бандитам, которые похитили его отца во время чемпионата мира
Eurosport

42 мин. назад

Все закончилось благополучно.

Перед игрой Аргетина – Нигерия (2:1) был похищен отец капитана «черных орлов» Джона Оби Микела.

Похитители наставили на Майкла Оби оружие в его доме в Нигерии и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. «Сейчас Майкл вновь находится на свободе», – цитирует представителя полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу enca.com.

Злоумышленники отпустили его спустя неделю за 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).

  • Отца Микела уже похищали в нигерийском Джосе в 2011 году.
  • Сборная Нигерии с 3 очками заняла третье место в группе D ЧМ-2018.

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