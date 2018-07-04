«Пришло время для его шоу». Игорь Акинфеев избавил чемпионат мира-2018 от Испании

До игры

Эпичнейший косяк четыре года назад в матче против Южной Кореи, неубедительная игра на Кубке Конфедераций прошлым летом и печально известная серия в ЛЧ длиною в маленькую жизнь – больше всего переживали за защиту сборной России, но и вратарская позиция не внушала спокойствия.

В последние годы Игорь Акинфеев приобрел репутацию голкипера, который умеет вытаскивать мертвые мячи, но в то же время способен привезти на ровном месте. Из-за паршивой стабильности уже давно не генерировались слухи о переезде в европейский топ-клуб, болельщики все реже называли вторым Яшиным, а уверенность в себе неизбежно падала.

Игорь Акинфеев после пропущенного мяча от Южной КореиFrom Official Website

Матчи против Саудовской Аравии и Египта почти не предоставили вратарю работы, что его очень радовало: «Хорошая сторона сборной России – к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов нет, я всегда мечтал об этом». На следующий день после сказанных слов Акинфеева трижды пробили футболисты Уругвая.

Действия на поле

На Евро-2008 Игорь семь раз доставал мяч из сетки после ударов испанцев, но 10 лет спустя сломал систему. В моменте с автоголом Сергея Игнашевича практически не было шансов на спасение, но дальше капитан включил режим стены. Один из главных сейвов вратарь сделал перед уходом на перерыв: Диего Коста опасно простреливал и мог сообразить гол в раздевалку, но Игорь своевременно вышел из ворот и сорвал коварный план.

Игорь Акинфеев в матче Испания – РоссияGetty Images

Во втором тайме Фернандо Йерро выпустил Андреса Иньесту и чуть не спас игру, но Акинфеев потащил сложнейший удар с отскоком от земли в исполнении седого гения. Игорь вспомнил молодость, словил кураж и сделал еще несколько крутых сейвов, которые помогли русской сборной додержаться до серии пенальти.

В очереди из 11-метровых Игорь окончательно стал героем вечера и понизил самооценку Давида де Хеа. Две отбитых плюхи с точки воскресили тезис, что Россия – родина великих вратарей, а судьбоносное движение ногой в момент полета войдет во все хайлайты чемпионата. Все-таки мир запомнит Акинфеева крутым вратарем, а не неудачником, который годами пропускает в Лиге чемпионов. И это здорово.

Слова

Олег Романцев перестал тренировать сборную Россию раньше, чем там появился молодой вратарь ЦСКА, но до сих пор пристально следит за выступлениями команды: «От Игоря исходила потрясающая уверенность, заставлявшая остальных все игровое время не терять самообладания. Это было особенно важно после пропущенного мяча, рикошетом отскочившего от Игнашевича».

Игорь АкинфеевGetty Images

В этот же день Каспер Шмейхель продолжил дело Акинфеева и вытворял невероятное, но не дотянул Данию до четвертьфинала. Несмотря на драму сына, Шмейхель-старший нашел силы выразить респект русскому голкиперу: «Акинфеев сыграл фантастически, пришло время для его шоу. Он блестяще справился с испанскими игроками и заслуживает памятника».

Геройства Игоря никого не оставили равнодушным:

Что сказал сам Акинфеев

Кто еще был крут

На стадии 1/8 финала хватало мощных выступлений:

Килиан Мбаппе – заработанный пенальти и дубль в матче Франция – Аргентина.

Каспер Шмейхель – три взятых пенальти в матче Хорватия – Дания.

Даниел Субашич – три взятых пенальти в матче Хорватия – Дания.

Килиан МбаппеGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

Акинфеев выбил из бомбардирской гонки Диего Косту, а Уругвай устранил Криштиану Роналду. Еще не поздно поставить на то, что «Золотую бутсу» чемпионата мира в России заберет Артем Сергеевич Дзюба.

Другие тексты Ильи Яшинина:

2 года назад Кинтеро торчал в четвертой лиге Франции. Теперь он разносит ЧМ и тащит Колумбию

«Никогда не был помешан на футболе». Мексиканец, которого не приручил Венгер

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме