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Диего Марадона: «Я готов тренировать сборную Аргентины бесплатно»
Аргентинский бессребреник.
Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона готов вновь возглавить «альбиселесте». Диего работал с национальной командой с 2008 по 2010 год.
«Я готов работать с командой. За это мне ничего не нужно», – цитирует Марадону Reuters.
В данный момент Федерация футбола Аргентины ищет деньги для компенсации бывшим тренерам – Херардо Мартино и Эдгардо Баусе.
В случае увольнения действующего тренера Хорхе Сампаоли, AFA потратит еще 20 миллионов евро.
- Марадона покинул команду после вылета в 1/4 финала ЧМ-2010 от Германии.
- В России Диего получает 11 тысяч евро от ФИФА за присутствие на каждом матче.
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