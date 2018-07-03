«Ты чертов террорист». Игроку Швеции и его детям угрожали смертью за фол на ЧМ-2018

22 минуты с черной бородой на поле – худшие для сборной Швеции на чемпионате мира в России. В конце фееричного матча с Германией лучшего ассистента турнира Виктора Классона заменили на брутального Джимми Дурмаза, и, по мнению шведских болельщиков, он победил в номинации «худшая замена в истории», выдал «абсолютно клоунский перфоманс», заработал «три ужасных штрафных» и «******* [угробил] все для Швеции», которая в последний раз наслаждалась плей-офф крупных турниров с 35-летним Хенриком Ларссоном в атаке на ЧМ-2006.

Что случилось? Просто именно Дурмаз за 57 секунд до конца матча сдетонировал штрафным на Тимо Вернере. А дальше вы все видели: вратарь сделал шаг к ближней, Кроос положил красаву в дальний, Германия в меньшинстве победила в генеральном сражении, а шансы на выход Швеции в плей-офф стали тонуть в слезах болельщиков.

Джимми Дурмаз сбивает Тимо ВернераGetty Images

«Когда пропускаешь такой гол, нельзя говорить об ошибке вратаря», – выдал Дурмаз после матча в Сочи, когда выпученные от удара со штрафного глаза вернулись на место. Видимо, он еще не проверил тысячи пушей в мобильнике с комментариями из инстаграма, летевших из Швеции. Никто не обвинял плакавшего после финального свистка Робина Ольсена. Не к нему в миролюбивых нордах проснулась ярость, которую годами усмиряли покоем и красотой севера.

«Арабский дьявол».

«Чертов иммигрант».

«Талибан».

«Смертник».

«Террорист».

«Вали домой, ты не швед».

Цивилизованные европейцы перед ЧМ накачивали атмосферу ожиданиями расизма в варварской России, но лопнули сами и громыхнули на мир скандалом. Даже у одного из шведских футбольных функционеров Карл-Хенрика Стьерна не хватило холода в крови, чтобы удержаться от поста в фейсбук, за который он потом извинялся на всю страну: «Согласны, что Джимми Дурмаз только что сыграл последний матч за сборную?»

Рожденный в Швеции выходцами из турецкого Мидьята ассириец по происхождению за минуту стал самым ненавидимым человеком 10-миллионной страны. Расистские оскорбления, уничижения, поношения, угрозы и плевки – все это вырвалось в ту же секунду, когда Кроос побежал к трибунам праздновать триумф, и насколько бы толерантной не казалась Европа, там до сих пор нет ничего особенного в том, чтобы увидеть в Дурмазе похоронившего шведскую мечту чужака. Тем более, что в начале карьеры у него была фамилия Тоума, которую он потом сменил на турецкую и уже шесть лет не играет в местной лиге после приглашения «Генчлербирлиги» с этнической родины.

Златан Ибрагимович и Джимми ДурмазGetty Images

Если бы Ибрагимович не ушел из сборной после Евро-2016, то точно жестко ответил бы за одного из близких друзей, ведь даже при статусе короля сам сталкивался с осуждением за происхождение. Златан не обратил внимания на конфликт, но Дурмаз справился и без божьей помощи.

Пока в Шведском футбольном союзе писали заявление в полицию, сам Дурмаз не бессильно изолировал себя от нападок, а готовил речь, с которой выступил на следующий день перед десятками камер.

«Я играю в футбол на высоком уровне. Спокойное отношение к критике – часть нашей работы, и мы принимаем это каждый день. Но когда тебя называют смертником и террористом, когда моей семье, моим детям шлют угрозы убийства – такое нельзя оставлять просто так. Я швед, я горд носить футболку с нашим флагом. В то же время хотел бы поблагодарить всех добрых людей, которые желают нам удачи. Это согревает наши сердца», – зачитал Дурмаз с экрана мобильного. Потом повернулся к команде и, выронив из рук телефон, добавил: «Мы едины, мы – Швеция, правда ведь?». «***** [к черту] расизм!» – хором выкрикнула сборная и закрыла историю аплодисментами в адрес Джимми.

В ситуации с угрозами жизни ему и семье Дурмаз не искал верные слова. Они всегда были при нем, ведь подобные истории меньшего масштаба сопровождают Джимми всю карьеру. Натерпевшись лично, он давно и в разной форме поддерживает мигрантов, а в прошлом году запустил кампанию #stoppaskitsnacket против токсичной атмосферы мужских раздевалок, наполненной оскорблениями: «Это говорится внутри стен, но не остается там. Разговоры трансформируются в извращенные взгляды, с которыми парни выходят в реальный мир».

Хейт за роковой фол не сменился на любовь, но был заглушен ею. Тысячами комментариев с сердечками, сотнями постов поддержки и многотысячной манифестацией под хештегом #backadurmaz в Стокгольме.

Министр спорта Швеции Анника Страндхалл перед матчем с Мексикой вышла на работу в футболке сборной с фамилией Дурмаза.

В крупнейшей ежедневной газете Dagens Nyheter призвали дать отпор тем, кто разделяет граждан на блондинов и остальных: «Спорт – это отражение общества. Идиотов среди фанатов всегда будет предостаточно. Они и дальше будут пытаться мысленно сортировать шведов и осуществлять в своих головах паспортный контроль для мигрантов первого, второго и третьего поколения. Они всегда будут прощать ошибки светловолосым игрокам и никогда – брюнетам».

Сопротивление мощное, но, пережив полное опустошение после упущенной ничьей, шведы вряд ли понимали, что в ту 94-ю минуту передали судьбу из собственных рук в немецкие. В идеальном мире в третьем матче группы вдохновленная Германия расчетливо берет Казань и выносит Корею, а Швеции в это же время играть с Мексикой, которая держала первое место с шестью очками. Мрачность раскладов намекала, что паруса можно было готовить к отплытию.

Четыре дня Дурмаз жил с тяжестью вины за возможный вылет с ЧМ, а потом еще два часа был прижат ею к скамейке, ведь в решающем матче Джимми не выпустили на поле. И пока в шведско-мексиканской битве держали нули, из Казани прилетали восторги от третьего вратаря сборной Южной Кореи.

조현우 – так на корейском пишется имя Хёну Чо. Последний иероглиф похож и на вратаря, и на одну из библейских личностей, которой он стал для мексиканцев. Они вмиг добавили ему титул «Первый после бога» в страничку в википедии после того, как удача улыбнулась Дурмазу от трех голов в ворота Очоа и двух Нойеру.

«Я себя чувствую хорошо, как всегда счастлив быть частью этой сборной. Невероятно рад победе», – расслабленно выдал Дурмаз после того, как команды разделили радость выхода в плей-офф и вылета бундестим. За полем он сам уладил раздор с тысячами людей, а на газоне единство Швеции показала сборная. И уже не важно, виноват лично он или нет в поражении от Германии. Все мысли о Швейцарии.

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