Швеция обыграла Швейцарию благодаря голу Эмиля Форсберга.

Первый тайм был без моментов и интересных эпизодов. Обе команды лениво создавали моменты, а когда они возникали, ни у кого из соперников не было Златана, чтобы достойно завершить атаку.

Во второй половине встречи швейцарцы обложили штрафную шведов подачами с угловых, но не нарушили покой Ольсена. А вот шведы сбегали в пару контратак, в одной из которых на 66-й минуте Форсберг забил единственный мяч – не без помощи рикошета от Аканджи.

На последней минуте за фол последней надежды на Ольссоне был удален Ланг.

Швейцарцы едут домой. Шведы вышли в четвертьфинал и ждут в соперники победителя пары Колумбия – Англия.

Шведы провели 50-й матч на ЧМ – второй результат в истории после Мексики среди тех, кто ни разу не выигрывал турнир.

Форсбергу потребовалось 14 ударов на ЧМ, чтобы забить мяч на чемпионате.

Швейцарцы подали 11 угловых.

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