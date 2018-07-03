Бывший вице-президент «Галатасарая»: «За Францию играют не французы, а эмигранты из Африки»

Турецкий журналист Фатих Алтайлы не считает сборную Франции полноценно французской.

«Игроки в сборной Франции – не французы, а эмигранты из Африки. Но они играют за Францию, которой нужны не эмигранты, а только главный трофей. Я буду болеть за Уругвай: если Муслера хорошо проявит себя, то «Галатасарай» сможет продать его и заработать деньги», – цитирует Алтайлы ajansspor.com.

Уругвай и Франция встретятся в 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

В прошлом Алтайлы занимал должность вице-президента спортивного клуба «Галатасарай».

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