Николаю Йоргенсену угрожают смертью после решающего промаха в матче с Хорватией

Федерация футбола Дании сообщила об угрозах, поступивших в адрес нападающего Николая Йоргенсена после матча 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии.

«Прекратите это. Наше общество не должно мириться с угрозами смерти – ни в адрес звезд чемпионата мира, ни в адрес политиков и других людей. Это совершенно неприелемо и непристойно. Мы сообщим об этом случае в полицию, чтобы положить конец этому безумию», – говорится в заявлении датской ФА.

Йоргенсен не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, команда Оге Харейде уступила – 2:3.

Болельщики завалили оскорблениями профили Йоргенсена в инстаграме и фейсбуке.

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