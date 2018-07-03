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Николаю Йоргенсену угрожают смертью после решающего промаха в матче с Хорватией

Йоргенсену угрожают смертью после решающего промаха в матче с Хорватией
Eurosport

42 мин. назад

Такие фанаты не заслуживают болеть за Данию.

Федерация футбола Дании сообщила об угрозах, поступивших в адрес нападающего Николая Йоргенсена после матча 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии.

«Прекратите это. Наше общество не должно мириться с угрозами смерти – ни в адрес звезд чемпионата мира, ни в адрес политиков и других людей. Это совершенно неприелемо и непристойно. Мы сообщим об этом случае в полицию, чтобы положить конец этому безумию», – говорится в заявлении датской ФА.

  • Йоргенсен не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, команда Оге Харейде уступила – 2:3.
  • Болельщики завалили оскорблениями профили Йоргенсена в инстаграме и фейсбуке.

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