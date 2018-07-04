Шведы спасли Питер от тлена, Ростов могуче попрощался с турниром. 20-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Ростов-на-Дону

Спасибо Ростову за то, что после матчей у тебя есть выбор – тусить в барчике или переть на набережную. У Дона тоже хватает искрящихся мест, где наливают, но счастье от дзынькающих стаканов на берегу реки ничего не заменит. Я не собирался пить, поэтому топал к набережной за эмоциями – сияющие бельгийцы и колоритные японцы в квазинародных костюмах заняли бы мою голову как минимум на вечер.

Но на повороте к моему хостелу, где я скинул бы рюкзак с ноутбуком, натурально в квартале от нужного места, грохотала музыка. Туда все активнее стекался народ, а при втором взгляде обнаружились сияющие огни.

Прямо в полуразрушенном доме, в том отсеке, где обычно размещаются кафе и бургерными, а сейчас не было ничего, рвала публику электронная группа с прицелом на моду и песнями, которые можно услышать на альбоме Therr Maitz. Фронтмен в белой футболке рулил гитаристом и барабанщиком и вырезал ноты английскими фразами – даже собравшиеся иностранцы не понимали ни слова, но всем плевать, это качало.

К ним на танцпол вышла даже седовласая дама (таких нельзя называть бабушками или старушками) и дрыгалась вместе с молодыми – конечно, под улюлюкание толпы. В следующий раз слушатели закричали, когда к солисту подошел полицейский. «Я не слышу вас, я в наушниках», – ответил артист и потом добавил, что сыграют последний трек и уйдут. Наверное, соседи пожаловались.

Всю песню группе хлопали и с утроенной силой зааплодировали на последнем аккорде. Пора расходиться. Джанни Инфантино, а можно Ростову еще пару матчей ЧМ, чтобы повторить такое?

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Впервые подвох я почувствовал еще в метро: в вагон заходили люди без красной или желтой символики. Ни на «Площади Александра Невского», ни на «Гостином дворе», ни даже на «Василеостровской» – центр будто вымер. Подземка Санкт-Петербурга существовала отдельно от футбольного шоу – швейцарцев и шведов я встретил примерно ноль человек.

Наверное, все уже у стадиона. Нет – на выходе из метро меня ждали люди без джерси. Обычные футболки, унылые лица и очень русский взгляд. Я планировал искупаться в красном или желто-синем океане, но к «Крестовскому» не текло и ручейка. Хотя погода располагала: словно по заказу прекратился ливень, который поливал уже третий день и обещал мочить людей столько же.

Совсем грустно стало за 30 минут до конца матча, за 15 – стыдно. Питерский стадион был пуст примерно на 80 процентов. Ведущие пытались взбодрить нейтральных русских, швейцарцев веселить не надо было, потому что некого. На голубеньких креслах зенитовской арены невероятно скромно расположились дяди в красном. Казалось, даже условная «Уфа» пробивает выезд на РФПЛ помасштабнее швейцарской вылазки.

Фанат сборной ШвейцарииGetty Images

За 5 минут до старта народ немного подтянулся, а к 15-й и вовсе заполнил арену. К середине второй половины диктор гордо объявил, что на европейское дерби пришло 64 тысячи. Фантастика!

Немного помогли волонтеры, которых экстренно запихнули на дыры центрального сектора. Их было мало, но они были в красном – а еще их было больше, чем швейцарцев.

Шведы действительно подтянулись и в основном расположились под пресс-ложей. Скандинавы масштабно заехали в Санкт-Петербург и спасли матч, который еще бы чуть-чуть и стал чем-то вроде возни «Зенита» и «Амкара». «Тре крунур» топали, пели и слагали очень задорно, а главное – без остановки. Только благодаря им футболисты не заснули.

Швейцарцы не прокричали абсолютно ничего и лишь иногда обозначали присутствие громких выдохом. Например, когда кто-то создавал опасный момент. Помогали им в этом кучка депрессивных немцев. Фанаты Бундестим были уверены в первом месте в группе и забронировали билеты на игру в СПб – пришлось заливать горе в пабах, ехать домой или по инерции плестись на то, что купили.

Русские тоже были, но и они лениво реагировали на происходящее. Обычно в таких случаях нейтральные фанаты заряжают «Россия, Россия», но местные позлили гостей такой акцией всего два раза.

Сборная ШвецииGetty Images

Правда, некоторые не просто пришли на стадион, а даже выбрали себе команду. Безумно пьяный дядя с шведским флагом на щеках пристал к охраннику на входе в медиа-центр, долго пялился на него и выдал: «Вы Путин?» Секьюрити действительно был похож на Владимира Владимировича – улыбнулся и отшутился быстрее, чем трезвый друг оттащил лже-шведа подальше от проблем.

Санкт-Петербург безумно слабо встретил 1/8 финала чемпионата мира: возможно, отпугнула стоимость билетов (на центр что-то около 30 тысяч). Теперь город на Неве заснет на неделю – до полуфинала, где ожидаются ребята помощнее шведов и швейцарцев.

Локация: Лондон, Уимблдон

Уимблдон вымер на два часа. Мониторы аппаратных все еще показывали теннис. Но только самые маленькие. Все огромные экраны заполнил футбол.

Персонал турнира не замечал никого вокруг. Теннисисты с командами тоже забыли про Уимблдон: Шаповалова застали за просмотром серии пенальти и спросили, за кого он.

«За Россию, конечно, но в этом матче за Англию», – Денис отлично говорит на русском и любит футбол.

Офис Eurosport все бросил и страдал. Особенно британцы. По комнате прокатился жуткий вздох, когда закончилось основное время. Это британцы вспомнили сразу все серии пенальти в истории сборной Англии. А уже через минут 15 началось безумие. Футбол на три шага приблизился к дому.

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