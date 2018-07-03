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Хамес остался в запасе на матч с Англией, Кейн и Стерлинг – в основе «Трех львов»
Рубка вот-вот начнется.
Сборные Колумбии и Англии определились с составами на матч 1/8 финала в рамках плей-офф чемпионата мира.
Колумбийцы выйдут на поле стадиона «Спартак» в следующем сочетании: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Йерри Мина, Йохан Мохика, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Джефферсон Лерма, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил, что матч с первых минут начнут вот эти герои: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Харри Кейн, Рахим Стерлинг.
- На групповом этапе Колумбия заняла первое место в квартете с Японией, Сенегалом и Польшей.
- Англичане заняли второе место в группе с Бельгией, Тунисом и Панамой.
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