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Англия переиграла Колумбию в серии пенальти

Англия переиграла Колумбию в серии пенальти
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Основное время завершилось со счетом 1:1.

Англия чуть бодрее провела первый тайм, но ничего сверхопасного у ворот Оспины не создала. Колумбийцы ответили примерно таким же перфомансом, только даже до штрафной Пикфорда они дошли всего пару раз.

Во втором тайме колумбийцы скатились до грубости и заработали 4 желтых карточки, одна из которых привела к пенальти. Карлос Санчес захватил и повалил Кейна, а тот встал и спокойно забил шестой мяч на ЧМ.

Англия уже бронировала отель для выезда на четвертьфинал, но Йерри Мина пришел в штрафную на первый угловой Колумбии и головой засадил спасительный гол.

В дополнительное время команды были бодрее, чем в основное время, но оно завершилось без голов.

В серии пенальти сильнее стали англичане. В составе родоначальников футбола неудачно реализовал 11-метровый Хендерсон (Оспина потащил мяч), у колумбийцев – Урибе (мяч попал в перекладину) и Бакка (Пикфорд отреагировал на ура).

  • В четвертьфинале Англия сыграет против Швеции в Самаре.
  • Игра состоится 7 июля в 17:00.

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