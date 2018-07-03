«Мой сын – самый скучный футболист». Форсберга троллит отец и терроризирует жена, а он тащит Швецию

Во время отбора на Евро-2016 Швецию трясло. Сначала скандинавы продули России, затем Австрии и оказались на грани пролета мимо турнира во Франции. Тренер Эрик Хамрен публично критиковал всех футболистов, кроме главной звезды команды. Речь не о Златане: единственным игроком, который разбавлял статичную пешеходную игру шведов был парень из второй Бундеслиги Эмиль Форсберг. Позже он затмил Ибру и в стыковых матчах за выход на Евро: в принципиальной бойне с Данией Эмиль забил гол и заработал пенальти в ответной игре, который стал победным для шведов и вывел их во Францию. Швеция поверила, что после ухода Ибрагимовича у команды будет вожак.

В Швеции было три поколения Форсбергов-футболистов, и с каждым разом у природы получалось все лучше. Леннарт Форсберг играл в середние ХХ века за «Сундсвалль» и «Юргорден» из Стокгольма и отметился всего 14 голами в 28 матчах топовой лиги Швеции. Его сын Лейф вырос в национальную звезду и легенду «Сундсвалля»: 400 игр и 143 гола в родном чемпионате. А его сын Эмиль выиграл чемпионат страны, выбрался за пределы Швеции, заставил Бундеслигу говорить о себе и «Лейпциге», а теперь протащил Швецию в четвертьфинал чемпионата мира. Все три поколения футболистов – нападающие. Семья Форсбергов – идеальный пример теории эволюции Дарвина.

Несмотря на то, что в футбольном плане клан прогрессирует, в остальном с каждым новым поколением Форсбергам становится все сложнее. К примеру, у старика Леннарта была кличка «Большой Фоппа», его сына Лейфа звали «Маленький Фоппа», а габариты Эмиля едва не прибили его карьеру на самом взлете. В 14 лет Форсберг-внук приехал на просмотр в Halmstad Elite Camp – лагерь, в котором Шведский футбольный союз просматривает янгстеров для юношеских сборных. Но Эмиля не взяли, потому что он был слишком маленьким и худеньким.

Характер Форсберга тоже слишком спокойный и мягкий. Эмиль объяснил это корнями: в статье для The Players Tribune швед рассказал, что в северных регионах его страны люди особенно застенчивы.

При этом в молодости нападающий завидовал бойцовским качествам отца. Несмотря на такую же мягкость (жена Эмиля зовет свекра плюшевым мишкой), Лейф любил поработать локтями в борьбе. «Он скромен, и поэтому с ним нет больших интервью. Без сомнения, мой сын – самый скучный игрок для интервью. Говорит одно и то же каждый раз», – троллил сынишку Лейф.

Из-за маленького роста Эмиль едва не ушел в хоккей на полу – беготню с клюшкой по спортзалу. Но парень очень вовремя познакомился с главным тренером жизни, который до сих пор выжимает из него максимум и не дает расслабиться. Речь о жене Эмиля Шанге Хассейн. Дочь иммигрантов из Курдистана к 14 годам повидала достаточно, и зефирный характер нового друга выводил девчонку из себя. Она занималась футболом сама и заставляла Эмиля тренироваться еще и еще, говорила Форсбергу в лицо, как ужасно он играет.

К 17 годам Шанга допинала Эмиля до основы родного клуба его родителей «Сундсвалля». Это довольно унылая команда, которая развлекает фанатов только одной интригой – вечно борьбой за выживание. Но 24 гола в 100 матчах привлекли внимание к тинейджеру. У Эмиля появился агент, а вскоре – предложение из «Мальмё». С «небесно-голубыми» Форсберг дважды выиграл чемпионат Швеции, засветился в Лиге чемпионов и получил несколько предложений из континентальной Европы. Выбор Форсберга шокировал всех.

Один из самых многообещающих игроков Швеции рванул во вторую Бундеслигу в стартап «Лейпциг», который дразнили денежным мешком. Эмиля тут же обвинили в том, что он продался за бабло, а на футбол ему плевать. В реальности все решил агент Форсберга Хасан Четинкая, который до этого привел нападающего в «Мальмё».

«Мы познакомились в шикарном отеле в Сундсвалле. Для фотосессии в газете меня покрасили синей краской. Я кое-как ее смыл до встречи, но переживал, что все еще выгляжу, как персонаж из «Аватара». Чтобы стало еще хуже, я надел кошмарный пиджак вместе с трениками. До сих пор не понимаю, зачем. Я боялся, что Хасан увидит этот наряд, развернется и уйдет. Слава богу, он этого не сделал», – вспоминал знакомство Форсберг. В 2014-м Эмиль с Шангой поехал в отпуск в Лос-Анджелес, а Хасан хитрил и подмигивал: «Наслаждайся отдыхом. Когда вернешься, все уже будет готово». Агент не соврал и обстряпал переход в «Лейпциг».

«Люди говорят мне, что у «Лейпцига» нет традиций и напирают на то, что они создают что-то лишь с помощью денег. Но если у вас есть деньги, вы покупаете лучших игроков, приглашаете лучших менеджеров. Таков путь к успеху в современном футболе», – объяснил свой переход Форсберг.

За два года Эмиль помог «Лейпцигу» с промоушеном в Бундеслигу, а в первом сезоне топ-лиги (2016/17) оформил 22 ассиста и забил 8 мячей – солидно для дебюта в таком престижном турнире. Форсбергом тут же заинтересовался «Ливерпуль», но Эмиль отказался. Оказалось, все дело в Шанге. Девушка играла за женскую команду «Лейпцига» и была по-настоящему счастлива. «В юности она была намного более сильным игроком, чем я. Она была бы лучшей до сих пор, если бы не серьезная травма колена в 18-летнем возрасте», – вспоминал Эмиль.

Прошлый сезон стал для Шанги последним в карьере: девушка закончила с игрой в 25 лет и переключилась на тренерство мужа. В статье для The Players Tribune Форсберг рассказал, что боится ее больше, чем поражений. Тихий швед называет жену маленьким шерифом и регулярно нарывается на жесточайшую критику своей игры. И всегда соглашается с дамой. «Конечно, я мог бы ей ответить. Но это же брак, и все прекрасно понимают, как здесь работают споры. У меня бы не было ни единого шанса!» – поделился Эмиль.

Златан Ибрагимович и Эмиль ФорсбергGetty Images

Сезон-2017/18 запомнится Эмилю борьбой с травмами. Редкий раз нападающий проводил на поле больше часа. Он забил всего два гола и два раза ассистировал, но к чемпионату мира подошел в полной готовности.

Форсберг перерос своих предков и заслужил свое собственное прозвище – Антизлатан. Несмотря на скромность и полную противоположность в манере игры Форсберг стал для команды таким же лидером, как Ибрагимович. Вожаком, который выигрывает важнейшие матчи. Гол Форсберга вытащил Швецию в четвертьфинал чемпионата мира и принес форварду награду лучшего игрока матча. Важнейший мяч и победу Эмиль посвятил беременной Шанге. Скоро у пары появится четвертое поколение Форсбергов-футболистов.

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