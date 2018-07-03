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Английские вандалы изуродовали памятник Черенкову

Английские вандалы изуродовали памятник Черенкову
Eurosport

1 час назад

Дизреспект.

Английские фанаты отрываются в России, как могут. Но порой их выходки вызывают неоднозначную реакцию.

Перед матчем 1/8 финала с Колумбией у стадиона «Спартак» они написали «England» на груди памятника Федору Черенкову.

Разумеется, фанаты «Спартака» и не только резко негативно отреагировали на поступок вандалов.

  • Колумбия заняла первое место в группе с Польшей, Японией и Сенегалом, Англия – второе в группе с Панамой, Тунисом и Бельгией.
  • Победитель матча сыграет в четвертьфинале со Швецией. Кто окажется победителем в этом матче?

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