Харри Кейн забил Колумбии и повторил рекорд Гари Линекера – 6 голов за один чемпионат мира

Форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в матче Колумбия – Англия в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Благодаря точному удару с пенальти в ворота Давида Оспины Кейн оформил уже шестой гол на ЧМ-2018, повторив рекорд Гари Линекера, который забил 6 мячей на турнире в Мексике в 1986 году.

Победитель пары Колумбия – Англия сыграет со сборной Швеции. Матч пройдет 7 июля.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.

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