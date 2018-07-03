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Харри Кейн забил Колумбии и повторил рекорд Гари Линекера – 6 голов за один чемпионат мира

Кейн забил Колумбии и повторил рекорд Линекера – 6 голов за один чемпионат мира
Eurosport

49 мин. назад

У Харри будет время забить еще.

Форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в матче Колумбия – Англия в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Благодаря точному удару с пенальти в ворота Давида Оспины Кейн оформил уже шестой гол на ЧМ-2018, повторив рекорд Гари Линекера, который забил 6 мячей на турнире в Мексике в 1986 году.

  • Победитель пары Колумбия – Англия сыграет со сборной Швеции. Матч пройдет 7 июля.
  • Чемпионат мира в России завершится 15 июля.

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