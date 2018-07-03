Getty Images
Харри Кейн забил Колумбии и повторил рекорд Гари Линекера – 6 голов за один чемпионат мира
У Харри будет время забить еще.
Форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в матче Колумбия – Англия в рамках 1/8 финала чемпионата мира.
Благодаря точному удару с пенальти в ворота Давида Оспины Кейн оформил уже шестой гол на ЧМ-2018, повторив рекорд Гари Линекера, который забил 6 мячей на турнире в Мексике в 1986 году.
- Победитель пары Колумбия – Англия сыграет со сборной Швеции. Матч пройдет 7 июля.
- Чемпионат мира в России завершится 15 июля.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте