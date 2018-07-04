«Чемпионат мира – анестезия для ограбления страны». Активистов из СПб задержали за акцию с Забивакой

В Санкт-Петербурге задержаны 4 активиста оппозиционного движения «Весна», устроившие акцию против пыток и политических преследований перед матчем чемпионата мира между Швецией и Швейцарией.

В рамках акции девушка, облитая красной краской, легла на постамент скульптуры волка Забиваки – талисмана чемпионата мира-2018. Как пишет «Новая газета», трое из задержанных активистов не достигли возраста 18 лет.

На странице движения «ВКонтакте» рассказывается о смысле проведенной акции: «Мы не выступаем против чемпионата как такового и его рядовых участников. Но хотим напомнить, что власть использует футбольный праздник как повод для ограничения прав и свобод граждан. Во время чемпионата была ограничена и без того подавленная свобода выражения своего мнения – во многих городах были запрещены даже одиночные пикеты.

Активных и неравнодушных граждан задерживают и изолируют от общества под лживыми предлогами. В тюрьмах голодают невиновные – такие, как Олег Сенцов. А сам праздник воспринимают как анестезию для ограбления страны: повышения налогов, акцизов и пенсионного возраста».

Активистов задержали по статье о нарушении порядка проведения акции. По данным «Фонтанки», их обвинили в мелком хулиганстве.

Матч Швеция – Швейцария завершился со счетом 1:0.

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