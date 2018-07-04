«Джон, покорми кота». Английская фанатка передала послание мужу и пообещала задержаться в России

Сборная Англии переиграла сборную Колумбии в серии послематчевых пенальти – 4:3. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.

В первом тайме на английской трибуне была замечена фанатка, сжимавшая в руках листок бумаги со следующей надписью: «Джон, покорми кота. Я буду дома через 2 недели. Люблю тебя».

Чемпионат мира в России завершится как раз через 2 недели, так что у английской болельщицы грандиозные планы.

В 1/4 финала англичане сыграют со Швецией.

Финальный матч турнира пройдет 15 июля.

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