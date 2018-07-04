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Англия впервые в истории победила в серии пенальти на чемпионате мира

Англия впервые в истории победила в серии пенальти на чемпионате мира
Eurosport

43 мин. назад

It's coming home!

Сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, переиграв в серии пенальти сборную Колумбии – 4:3. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда англичане оказались сильнее соперника в серии пенальти. Предыдущие 3 попытки (в 1990, 1998 и 2006 годах) завершились для «Трех львов» неудачей.

  • Точными ударами с точки в составе англичан отметились Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Киран Триппьер и Эрик Дайер.
  • В 1/4 финала команда Гарета Саутгейта сыграет со Швецией. Матч пройдет 7 июля в Самаре.

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