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Английский фанат, разрисовавший памятник Черенкову, просто хотел оставить «что-то на память»
Неудачная попытка.
Найден английский болельщик, который оставил надпись «England» на памятнике Федору Черенкову в Москве.
Фаната зовут Холл Руфус; в отделении полиции он заявил, что просто хотел оставить «что-то на память». Холла задержали в начале второго дополнительного тайма игры с Колумбией, так что самое страшное наказание его уже настигло: он пропустил выход любимой команды в четвертьфинал чемпионата мира.
- Личность английского хулигана раскрыл телеграм-канал Mash.
- Руфус болеет не только за сборную Англии, но и за лондонский «Арсенал». Который завершит сезон-2018/19 четвертым, разумеется.
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