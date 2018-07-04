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Английский фанат, разрисовавший памятник Черенкову, просто хотел оставить «что-то на память»

Английский фанат, разрисовавший памятник Черенкову, просто хотел оставить «что-то на память»
Eurosport

35 мин. назад

Неудачная попытка.

Найден английский болельщик, который оставил надпись «England» на памятнике Федору Черенкову в Москве.

Фаната зовут Холл Руфус; в отделении полиции он заявил, что просто хотел оставить «что-то на память». Холла задержали в начале второго дополнительного тайма игры с Колумбией, так что самое страшное наказание его уже настигло: он пропустил выход любимой команды в четвертьфинал чемпионата мира.

  • Личность английского хулигана раскрыл телеграм-канал Mash.
  • Руфус болеет не только за сборную Англии, но и за лондонский «Арсенал». Который завершит сезон-2018/19 четвертым, разумеется.

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