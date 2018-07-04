Англия тоже ныряет. После матча с Колумбией ее обвинили в связях с Америкой

Джордана Хендерсона редко замечали за симуляциями. Он был приличным парнем в глазах всех, но в матче с Колумбией захотел немного славы Неймара. Картинно падать и симулировать получилось намного хуже, чем у бразильца, но в мемы и миллионы твиттеров Хендо попал.

Причиной стал эпизод на 40-й минуте встречи, когда Джордан схватился за подбородок и лицо после легчайшего касания Вильмара Барриоса. Колумбиец получил карточку за грубость, Хендерсон за симуляцию – нет.

В Англии почему-то не порицали капитана «Ливерпуля», хотя вчера поливали грязью Неймара. Британский же журналист Робби Сэвидж об этом напомнил.

Твиттер bet365 тоже заиграл эпизод с падениями бразильца и англичанина. Неймару предложили оперативно подниматься после каждого падения, а вот Хендо можно и полежать.

Англия вообще удивила падениями, нырками и всем, что связано скорее с прыжками в воду нежели футболом. Помимо Хендерсона в неймаровский омут попал, например, Харри Магуайр, который неожиданно из скалы превратился в камушек, который рухнул на землю от ветра, мини-землетрясения, но точно не от удара по ногам от соперника.

Кривляния Джордана в итоге привели к единственному нереализованному пенальти в послематчевой серии, хотя с такой ужасной травмой он и не мог забить: «Честно говоря, как можно было ждать гола от Хендерсона после такой ужасной травмы глаза?»

В матче был еще ряд спорных эпизодов с неоднозначными решениями в обе стороны. Марк Гейгер выдал командам 7 желтых карточек, спровоцировал мемы про себя и свою интернациональную команду, поставив под сомнение целесообразность использования судей из Новой Зеландии, Канады и США на ЧМ.

Поддержал безумие твиттера и главный английский балагур Гари Линекер, намекнув на главный момент финала ЧМ-2006: «Желтая карточка за удар головой. Это что, шутка?».

Бывший игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья тоже не совсем понял судейство и выбор американского рефери на матч сборной Англии: «Сложно победить, когда судья играет за Королеву Англии».

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