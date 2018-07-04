«Нет, мама, я не еду домой». Джесси Лингард смачно пошутил в твиттере

Сборная Англии впервые за 12 лет выиграла матч плей-офф большого турнира, победив в серии пенальти Колумбию.

Успеху удивились даже сами англичане. После игры полузащитник Англии Джесси Лингард опубликовал фото с прифотошопленным смартфоном и добавил забавную шутку:

«Нет, мама, я не еду домой».

Англия впервые выиграла серию пенальти на чемпионатах мира.

В четвертьфинале Англия сойдется со Швецией. Игра пройдет в Самаре 7 июля.

Родоначальники футбола не выходили в полуфинал чемпионатов мира с 1990 года.

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