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Жозе Моуринью – о Неймаре: «В каждой команде найдется по симулянту»

Моуринью – о Неймаре: «В каждой команде найдется по симулянту»
Eurosport

44 мин. назад

Но это не оправдание бразильцу.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью посетовал, что симуляции происходят почти в каждой игре ЧМ-2018.

«Негативной стороной матча Бразилия – Мексика стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре. Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям.

Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти.

Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей», – заявил Моуринью RT.

  • Бразилия вышла в четвертьфинал благодаря победе над Месикой (2:0). У Неймара гол и голевая передача.
  • По окончании встречи главный тренер Мексики Хуан Карлос Осорио раскритиковал поведение Неймара, но тот смачно ответил.

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