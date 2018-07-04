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Харри Кейн выдал четвертый по мощи старт ЧМ в истории и лучшую серию Англии за 79 лет
Шведам будет тяжело сломать эту машину.
Харри Кейн реализовал пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии и одним ударом установил кучу достижений.
Харри забил 6 голов в 3 дебютных матчах на турнире (игру с Бельгией он пропустил). Круче на чемпионатах мира стартовали только венгр Сандор Кочиш (9), немец Герд Мюллер и аргентинец Гильермо Стабиле (по 7).
Кейн стал первым игроком, забившим 3 пенальти на одном чемпионате мира после болгарина Христо Стоичкова на ЧМ-1994.
Результативная серия Харри в сборной Англии достигла шести матчей. В последний раз такое удалось Томми Лоутону в 1939 году.
- Кейн лидирует в таблице бомбардиров ЧМ-2018. Он забил 6 голов после 6 ударов в створ.
- За выход в полуфинал Англия сразится со Швецией. Матч пройдет 7 июля в Самаре.
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