Eurosport
Детишки задорно спародировали на тренировке агонию форварда сборной Бразилии Неймара
Не отличишь от оригинала.
Самый дорогой футболист в мире Неймар тащит Бразилию к первому за 16 лет золоту чемпионатов мира, но при этом становится посмешищем.
«Эй, Неймар. Дети тренируются, чтобы быть таким, как ты. Выглядит неплохо, но, может, найдутся какие-либо советы?» – написал журналист Антонио Вуксанович.
Неймар забил гол и отдал голевую передачу в матче 1/8 финала с Мексикой (2:0), но больше запомнился кривляньями на газоне.
- На счету Нея уже 2 мяча на ЧМ-2018.
- В четвертьфинале Неймару предстоит встреча с суровыми бельгийцами (6 июня, Казань).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте