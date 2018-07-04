Eurosport

Детишки задорно спародировали на тренировке агонию форварда сборной Бразилии Неймара

Детишки задорно спародировали на тренировке агонию Неймара
Eurosport

1 час назад

Не отличишь от оригинала.

Самый дорогой футболист в мире Неймар тащит Бразилию к первому за 16 лет золоту чемпионатов мира, но при этом становится посмешищем.

«Эй, Неймар. Дети тренируются, чтобы быть таким, как ты. Выглядит неплохо, но, может, найдутся какие-либо советы?» – написал журналист Антонио Вуксанович.

Неймар забил гол и отдал голевую передачу в матче 1/8 финала с Мексикой (2:0), но больше запомнился кривляньями на газоне.

  • На счету Нея уже 2 мяча на ЧМ-2018.
  • В четвертьфинале Неймару предстоит встреча с суровыми бельгийцами (6 июня, Казань).

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