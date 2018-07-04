Гимн надо петь. Так больше шансов на победу

Гимны – важнейший атрибут старта любого международного матча. Да, сейчас они выглядят, как некий атавизм и явление только чудом выжившее в информационном мире с VAR и аудиосредствами для общения судей, но они реально влияют на результаты игр.

Гимн, в классическом понимании, это песня, восхваляющая кого-либо/что-либо или просто торжественная песнь, если вспомнить школьный курс обществознания. Но вне зависимости от определения, гимн страны все равно остается главным треком для ее жителей, а значит сильно влияет на их жизнь.

Для телевидения стало привычным пропускать национальные песнопения перед стартом матчей из-за их ненужности. Это огромная ошибка, и ЧМ ее исправил. Телевизионщики теперь не тратят лишние минуты на рекламу пива и средств для повышения потенции, потому что пропетый с душой и надрывом гимн помогает командам, если не играть лучше, то поднять боевой дух уж точно.

Может показаться, что футболисты поют гимн из-за обязаловки, но это не совсем так. Европейские исследователи нашли связь между проникновенным исполнением гимна и итоговым успехом. Между ними есть вполне стойкая корреляция.

Пение гимна не панацея – если заставить игроков хотя бы открывать рот во время исполнения гимна, это никак не приблизит команду к победе, скорее даже наоборот. Рой Ходжсон, тренер сборной Англии на ЧМ-2014, заставил игроков петь – в результате «львы» вылетели из группы, пропустив в плей-офф гремучую Коста-Рику. Обычно, на групповой стадии пение гимна не оказывает существенного влияния на результат, но в группе смерти (Уругвай, Италия, Англия и Коста-Рика) каждый матч автоматически приравнивался к играм на вылет, а значит все логично. Гарет Саутгейт сделал перед ЧМ в России то же самое – ждите скорого вылета британцев.

Пение гимна чаще всего позиционируется как явление, придающее уверенность себе и внушающее страх сопернику. Нечто похожее делает, например, новозеландская сборная по регби, танцующая ритуальный танец новозеландских маори. Если что – это лучшая сборная в мире.

При исследовании влияния гимнов на результаты рассматривалось не только количество поющих игроков, но и язык тела (как близко и как именно стоят игроки) с экспрессией. Так, положенные на плечи партнеру по сборной руки придают уверенности и заряженности больше, чем руки, сложенные за спиной.

Исследование пения команд на Евро-2016 показало, что команды, певшие гимн с реальным настроем и желанием, статистически пропускали меньше.

ЧМ в России не стал исключением из правила. При равенстве сил команд на бумаге, всегда побеждает поющая гимн более душевно. Этим легко объясняется, например, поражение Германии от Мексики. 11 глоток «ацтеков» и туча фанатов выдали намного более проникновенный перфоманс, чем девять размеренных немцев (Озил не пел, Боатенг просто открывал рот) и их немногочисленные соотечественники на трибунах.

Первые игры плей-офф тоже продолжили подтверждение теории. Аргентинцы и испанцы вообще не пели гимн и вылетели. Правда, петь им было немного сложно. Гимн Аргентины в усеченном формате имеет только инструментальное вступление, испанский вообще слов не содержит.

Уругвай вынес Португалию благодаря разрывному Кавани и мощной обороне. Они, конечно, тоже зарядились гимном, который в финальные 10 секунд венчался уже акапельным пением с трибун и 11 футболистами с поля – музыки было не слышно. Криштиану и друзьям фанаты не помогли, и они проиграли.

Про матч России и Испании говорить не стоит, потому что 80-тысячные «Лужники» и все фан-зоны страны пели только один гимн.

Датчане разорвали хорватов голом на первой минуте, но их слишком размеренный гимн позволил вести в счете всего три минуты. Хорваты с рукой на груди и плачущими при исполнении гимна болельщиками зарядились настолько, что вернули равенство сразу же, а потом довели дело до серии пенальти и выиграли.

Сравнение Бельгии и Японии не имеет смысла в силу слишком разного класса команд. Здравый смысл и логика подсказывает, что даже если сборная Сингапура споет гимн с криком и поддержкой всей страны, она никогда не обыграет, например, Бразилию. В этом случае класс бьет гимн.

Матч «селесао» с Мексикой во всех смыслах показателен, потому что после фееричного исполнения гимна бразильцами (он задержал даже старт музыки для мексиканской песни), парни Тите отбили все набеги дерзких перчиков, а потом на классе забрали победу.

Джанлуиджи БуффонLaPresse

Гимны становятся все более важной частью плана команды на матч, но работают как и другие психологические примочки, только вместе с самовнушением и честностью в исполнении. Так что, если соберетесь прогнозировать результаты 1/4 финала, обязательно пересмотрите, кто и как поет гимны перед матчами. На поздних стадиях плей-офф это сверхважно.

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