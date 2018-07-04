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Моуринью: «Англия играет со Швецией, потом с Россией или Хорватией – 100-процентный шанс на финал»

Моуринью: «Англия играет со Швецией, потом с Россией или Хорватией – 100-процентный шанс на финал»
Eurosport

1 час назад

Второй раз такой сетки уже не будет.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью считает, что родоначальники футбола должны быть в финале ЧМ-2018.

«С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему.

Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее стопроцентный шанс выйти в финал», – заявил Моуринью RT..

  • Англичане победили в серии пенальти Колумбию и вышли в четвертьфинал на Швецию.
  • Англия единственный раз играла в финале на победном ЧМ-1966. Впоследствии родоначальники лишь раз бывали в полуфинале (ЧМ-1990).

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