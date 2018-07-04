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Esil.media: парни из Казахстана выдали себя за японцев и уговорили на секс колумбийку

Esil.media: парни из Казахстана выдали себя за японцев и уговорили на секс колумбийку
Eurosport

40 мин. назадОбновлено Только что

Метод прошел проверку временем.

Одной из самых громких историй первых дней ЧМ-2018 стала хитрость группы армян, которые представились аргентинцами и уговорили на секс китаянку.

Подвиг псевдоаргентинцев оказался заразительным. Двое граждан Казахстана познакомились с болельщицей из Колумбии, представились японцами и соблазнили ее на половой акт.

И в том, и в другом случае камнем преткновения стало непреодолимое желание одного из мужчин заснять процесс на камеру. Колумбийка попросила парней удалить видео, но засомневалась в их честности и обратилась в полицию, передает esil.media.

Подозрения вызывает тот факт, что протоколы по задержанию аргентинских армян и японских казахов написаны почти под копирку. Разве что девушка из Колумбии еще и свои контакты оставила парням.

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