Помните Асамоа Гьяна с ЧМ-2010? Его обвиняли в убийстве друзей и жадности, но он вернулся со дна

Асамоа Гьян – показательный пример того, как спустить талант ради больших денег. После чемпионата мира-2010 Стив Брюс пригласил его в «Сандерленд», который с приходом ганца провел сильнейший сезон и долго претендовал на еврокубки, но в итоге занял 10-е место – в любом случае не провал для «черных котов».

Гьян наклепал 10 мячей и оформил памятный для болельщиков дубль в ворота «Челси», когда «Сандерленд» раскатал «синих» – 3:0. После первого же топ-сезона у парня взыграла африканская кровь и, получая уже неплохую зарплату в АПЛ, Асамоа возжелал большего.

В 25 лет ганец тихо скатился по нефтяной дамбе в ОАЭ, а потом окончательно вкусил жизнь арабских шейхов и на три года погрузился в наполненный купюрами бассейн. Он по-крысиному ушел из «Сандерленда», хотя обещал Брюсу остаться, и выбрал «Аль-Айн»: «Асамоа 48 часов назад был у меня в кабинете и сказал, что слухи о его уходе – неправда. Он пожал мне руку и сказал, что останется в «Сандерленде». А спустя двое суток он уехал в ОАЭ. Пусть люди сами делают выводы относительно его поступка. Я же не понимаю, как он мог оставить лучшую лигу в мире, чтобы играть на другом конце земного шара. При всем уважении к Абу-Даби, я не могу понять выбор Гьяна».

Асамоа Гьян в «Сандерленде»AFP

ЧМ-2014 подтвердил, что Асамоа конкретно зациклился на деньгах, несмотря на их обилие. Гьян вместе с партнерами по сборной отказался от игры в последнем туре, если Федерация ганского футбола не отвалила бы 3,5 миллиона долларов наличными. В итоге президент Ганы чартерами в коробках отправлял деньги футболистам, которые слились из группы с одним очком. Гьян наколотил двушечку в ворота США и Германии, но болельщики серьезно обиделись на футболистов.

В ОАЭ Гьян забил больше мячей, чем провел матчей, но втянулся в конкретную дичь. Асамоа братался с рэпером Кастро, пару раз мелькал в его клипах и орал с ним на сцене во время концертов. Летом они отдыхали семьями, но после одной из поездок на катере Кастро и его девушка Джанет Банду больше никто не видел. Гьян удивительно прохладно отнесся к произошедшему и не особо инициативно кинулся на поиски друзей.

Ситуация так бы и осталась без внимания, если бы не заявления лидера ганских сектантских группировок. Он уверял прессу, что знает о случившемся с Кастро, но не раскроет тайну, так как пообещал семье рэпера.

После этих слов начались расследования, и в Гане пустили слух о жертвоприношении друзей со стороны Гьяна. Еще сильнее вскипятил обстановку журналист, который обратился к брату Асамоа – Баффуру Гьяну (играл за московское «Динамо» и «Сатурн») – с вопросом: «Я бы хотел попросить Асамоа прояснить ситуацию. Говорят, что вы совершили ритуальное убийство рэпера Кастро».

Баффур жестко разозлился и нахамил журналисту Дэниэл Кену, а на следующий день устроил с друзьями расправу над бедным писакой, когда тот забирал аккредитацию на матч с Угандой. Только случайно вышедший коллега Кену Стивен Асанте заставил Гьяна остановиться и убежать. Пострадавшего тут же отвезли в больницу.

Атмосфера накалилась настолько, что Асамоа собрал специальную объяснительную конференцию, на которой ответил на все волнующие вопросы: «Мы хотим подчеркнуть, что мы не виноваты в исчезновении Кастро и Джанет Банду. Мы не имеем отношения к произошедшему. Никто из нас не выходил с ними на воду. Никто из нас понятия не имеет, что с ним произошло».

Гьян оправдал брата, сказав, что его грубый ответ повлек избиение журналиста, но сам Баффур к синякам и переломам отношения не имеет. И предложил ганским медиа мир.

Асамоа ГьянSID

Ганца не простили, но инцидент все равно завял, а тела Кастро и его подруги так и не нашли. В родной Гане Асамоа будто нарочно сделал так, чтобы стать одним из самых ненавистных людей.

Как только слухи улеглись, Гьян почуял запах денег в Китае и свалил туда. Там ганец стал седьмым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира и обеспечил безбедную старость. Правда, Асамоа совсем не поражал результативностью и в скором времени переместился на банку. Через год Гьян все-таки осознал, что карьера плотно осела на дне, и цеплялся даже за аренду в Чемпионшип или последний клуб АПЛ: предложения присылали «Фулхэм» и «Рединг». Ганец не прошел медобследование ни в одном клубе и согласился на возвращение в Эмираты, чтобы не гнить на лавке в «Шанхае СИПГ».

В ОАЭ Гьян обмахивался веером из евро и упрекал Обамеянга за победу в голосовании за лучшего игрока Африки, так как он ничего не показал на Кубке Африки, хотя уже через месяц твердил: «Если я не попаду на КАН, мне не будет больно – этот турнир никто не уважает».

Асамоа Гьян в сборной ГаныEurosport

Из-за конфликта с ганским народом у Гьяна все-таки проснулась совесть. Если раньше он просто разъезжал на Rolls Royce за полмиллиона долларов, то после пропажи Кастро серьезно занялся бизнесом. Он открыл авиакомпанию Baby Jet Airlines, которая устраивает полеты только на территории Ганы. Асамоа вот уже пять лет проводит благотворительные акции, заправляет транспортом и логистикой Ганы, организует культурно-массовые мероприятия и вкладывается в музыку.

Сейчас Гьян играет за «Кайсериспор» в Турции, где зарплата сильно упала – теперь она составляет примерно 1,5 миллиона евро в год. Зато скандал с родной страной и переосмысление собственной карьеры изменили Асамоа. Он снова полюбил футбол и нашел себе предпринимательские способности, благодаря которым развивает Гану и занимается любимым делом – зарабатывает деньги.

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