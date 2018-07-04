Душераздирающее фото, на котором грустный Хамес Родригес плачет на пустой скамейке сборной Колумбии

Хамес Родригес наблюдал за матчем Англия – Колумбия с трибуны из-за травмы, которую усугубил еще в игре с Сенегалом. На протяжении всего матча, когда камера цепляла игрока, колумбиец эмоционально реагировал на каждый эпизод.

Во время послематчевой серии пенальти Хамес спустился к скамейке запасных, но партнерам его поддержка не помогла – Колумбия уступила англичанам со счетом 3:4.

После матча Родригес сидел на скамейке со слезами на глазах и еще долгое время не покидал стадион «Спартак».

В 1/4 финала Англия встретится со Швецией. Матч пройдет 7 июля в 17:00.

Угадать счет матча можно точно по ссылке.

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