Imago

Душераздирающее фото, на котором грустный Хамес Родригес плачет на пустой скамейке сборной Колумбии

Душераздирающее фото, на котором грустный Хамес плачет на пустой скамейке сборной Колумбии
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Он не помог команде.

Хамес Родригес наблюдал за матчем Англия – Колумбия с трибуны из-за травмы, которую усугубил еще в игре с Сенегалом. На протяжении всего матча, когда камера цепляла игрока, колумбиец эмоционально реагировал на каждый эпизод.

Во время послематчевой серии пенальти Хамес спустился к скамейке запасных, но партнерам его поддержка не помогла – Колумбия уступила англичанам со счетом 3:4.

После матча Родригес сидел на скамейке со слезами на глазах и еще долгое время не покидал стадион «Спартак».

Самый спортивный телеграм-канал

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Хорошая разминка Зверева, начавшего поход за первым «Шлемом»

02:45
Популярные видео
Халеп забыла, что грунтовый сезон завершен, и устроила разборки с кучей длинных розыгрышей
 316 просмотров1 ч
Звонарева доставила кучу проблем Кербер, но дальше прошла немка
 418 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться