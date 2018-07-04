2 английских болельщика задержаны за нападение на колумбийца в метро Москвы

Двое болельщиков из Англии были арестованы после победного матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией. Инцидент произошел в московском метро.

Между англичанами и колумбийцем вспыхнул конфликт, в результате которого последнему разбили нос.

Как сообщил журналист Дмитрий Егоров, после разбирательств полиция отпустила колумбийского болельщика и задержала англичан. По информации «Чемпионата», конфликт разгорелся из-за того, что один из британцев наступил на флаг Колумбии.

Англия победила Колумбию в серии пенальти.

Ранее был задержан еще один британец, оставивший надпись «Англия» на памятнике Федора Черенкова перед «Открытие Ареной».

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