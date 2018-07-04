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Англичане стерли с памятника Федору Черенкову надпись, оставленную их соотечественником

Англичане стерли с памятника Черенкову надпись, оставленную их соотечественником
Eurosport

57 мин. назад

Все за одного.

Болельщики сборной Англии смысли с памятника Федору Черенкову надпись, оставленную их соотечественников.

Момент был заснят на камеры наружного наблюдения возле «Открытие Арены».

Сам автор надписи Эдвард Холл признал вину и был оштрафован на 3 тысячи рублей, передает телеграм-канал Mash.

  • Сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти, впервые за 12 лет выиграла матч плей-офф на крупных турнирах и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.
  • За выход в полуфинал британцы сыграют со Швецией 7 июля (Самара).

(Фото: официальная страница во «ВКонтакте» «Открытие Арены»)

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