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Англичане стерли с памятника Федору Черенкову надпись, оставленную их соотечественником
Все за одного.
Болельщики сборной Англии смысли с памятника Федору Черенкову надпись, оставленную их соотечественников.
Момент был заснят на камеры наружного наблюдения возле «Открытие Арены».
Сам автор надписи Эдвард Холл признал вину и был оштрафован на 3 тысячи рублей, передает телеграм-канал Mash.
- Сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти, впервые за 12 лет выиграла матч плей-офф на крупных турнирах и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.
- За выход в полуфинал британцы сыграют со Швецией 7 июля (Самара).
(Фото: официальная страница во «ВКонтакте» «Открытие Арены»)
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