«Сегодня я увидел настоящее воровство». Марадона выступил против ФИФА после матча Колумбия – Англия

Диего Марадона обвинил ФИФА и американского судью Марка Гейгера в воровстве после матча Колумбия – Англия.

«Никакого пенальти не было. Кейн сам нарушал правила. Почему судья не использовал видеоповтор?

Я потрясен. Когда я впервые разговаривал с Инфантино, то был впечатлен произведенным переменами в ФИФА: воры ушли, все было исправлено.

И вот сегодня я увидел настоящее воровство на поле. Футболисты Колумбии не виноваты, мы не можем выбрать судей. Их назначает ставленник Инфантино Пьерлуиджи Коллина. Сегодня мы увидели старую коррумпированную ФИФА.

Возможно, Гейгер разбирается в бейсболе, но о футболе он не знает ничего. Для меня это очевидно. Этот американец придумал пенальти в пользу Бразилии в матче с Колумбией в 2012 году, а на ЧМ-2014 Нигерия писала на него жалобу в ФИФА», – сказал Марадона в эфире Telesur.

Колумбия проиграла Англии в серии пенальти.

В четвертьфинале англичане сыграют против шведов (7 июля, Самара).

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