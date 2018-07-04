Хорватский кипер Субашич расплакался на пресс-конференции после вопроса о погибшем друге-футболисте

Голкипер сборной Хорватии Даниел Субашич не сдержал слез после вопроса о его погибшем друге Хрвое Кустиче.

Победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 над сборной Дании Субашич посвятил трагически погибшему десять лет назад футболисту. На каждый матч Субашич надевает футболку с фотографией друга.

В серии пенальти с Данией Субашич отразил три удара.

В 2008 году в матче чемпионата Хорватии Кустич подскользнулся, догоняя уходящий в аут мяч, и ударился головой о бетонную стену около поля.

Через 5 дней Хрвое умер в больнице. Ему было 24 года.

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