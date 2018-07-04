Getty Images

Роберто Манчини: «Я не увидел на ЧМ сборной лучше, чем итальянская, за исключением Бразилии»

Манчини: «Я не увидел на ЧМ сборной лучше, чем итальянская, за исключением Бразилии»
Eurosport

1 час назад

Неожиданно.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Скуадра адзурра» хорошо выглядела бы на ЧМ-2018.

«Судя по тем играм, которые я наблюдал за время чемпионата, я не видел сборной лучше, чем итальянская, за исключением Бразилии. Всякий раз, общаясь с итальянцами, они говорят мне, что Италия вполне могла бы достойно выступить в России, и я полностью согласен с этим. Досадно смотреть чемпионат мира без сборной Италии», – цитирует слова Манчини Football Italia со ссылкой на Canale 5.

  • Италия не попала на ЧМ-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.
  • Манчини возглавил сборную в мае после ухода из «Зенита».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Она должна чувствовать себя уверенно после «Ролан Гаррос». Шетт – о перспективах Касаткиной

00:49
Популярные видео
«Цибулкова была не очень счастлива, ведь Серена забрала ее место». Шетт – о женской сетке Уимблдона
 925 просмотров4 ч
Лучшие моменты первого матча Шараповой на Уимблдоне-2018. И последнего
 444 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться