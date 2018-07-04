Роберто Манчини: «Я не увидел на ЧМ сборной лучше, чем итальянская, за исключением Бразилии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Скуадра адзурра» хорошо выглядела бы на ЧМ-2018.

«Судя по тем играм, которые я наблюдал за время чемпионата, я не видел сборной лучше, чем итальянская, за исключением Бразилии. Всякий раз, общаясь с итальянцами, они говорят мне, что Италия вполне могла бы достойно выступить в России, и я полностью согласен с этим. Досадно смотреть чемпионат мира без сборной Италии», – цитирует слова Манчини Football Italia со ссылкой на Canale 5.

Италия не попала на ЧМ-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.

Манчини возглавил сборную в мае после ухода из «Зенита».

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